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Уволенная из НМУ Богомольца Амосова теперь работает кардиологом в "Добробуте"

Она будет принимать пациентов по средам и субботам в больнице на ул. Семьи Идзиковских 3.

Уволенная из НМУ Богомольца Амосова теперь работает кардиологом в "Добробуте"
Фото: hromadske.ua

Уволенная с должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца Екатерина Амосова теперь работает кардиологом в сети больниц "Добробут". Об этом сообщила медицинская директорка сети "Добробут" Татьяна Аникеева у себя на фейсбуке.

"Я хочу развивать кардиологию у нас, я знаю, что Екатерина Николаевна - один из лучших преподавателей и наставников, я помню её правки моих статей, диссертационные работы её учеников и я вижу, как загорелись глаза моих интернов, которым я сказала, что кардиологию они смогут подтянуть на совместных приемах", - написала она.

Отмечается, что Амосова будет принимать пациентов по средам и субботам в больнице на ул. Семьи Идзиковских 3.

Напомним, 8 января 2019года Министерство здравоохранения в третий раз уволило НМУ им. Богомольца Амосову. Убрать ее должности ректора оно пыталось около года. Каждый раз после увольнения она восстанавливалась через суд.

Амосову отстранили за срыв интегрированного экзамена "КРОК 1. Стоматология". После этого ее дважды увольняли, но каждый раз ей удавалось восстановиться через суд.

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