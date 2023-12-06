З початку повномасштабної війни з України до Німеччини на лікування привезли понад 900 людей

Фото: ДСНС у Харківській області у Facebook

На лікування до Німеччини з України від 24 лютого 2022 року були доставлені понад 900 пацієнтів.

Про це повідомило МВС Німеччини, передає DW.

“До середини листопада надійшло 928 хворих і близько 300 супроводжуючих”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в Німеччині пацієнти були рівномірно розподілені між 16 федеральними землями.

Таким чином Німеччина прийняла найбільшу кількість українських пацієнтів серед країн ЄС за механізмом цивільного захисту ЄС.

Здебільшого хворих транспортували до Німеччини повітряним транспортом.