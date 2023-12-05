Профілактика та лікування онкологічних захворювань – ключові виклики і рішення

За даними Національного канцер-реєстру, в Україні понад 1 млн хворих на рак. Кожного року близько 140 тис. українців дізнаються про те, що хворі на онкологію, 45% з них помирає. Водночас в Україні понад 20% злоякісних новоутворень виявлено на термінальній стадії хвороби, коли лікування дороговартісне і не завжди може бути ефективним. Це пов’язано з пандемією та повномасштабною війною, адже громадяни рідше звертаються до лікаря та проходять обстеження. Тому для нас пріоритет – це профілактика та раннє виявлення онкологічних захворювань.

Фото: youngcancersurvivor.com

За останні роки команда Президента Володимира Зеленського має суттєві досягнення у цій галузі медицини. Отже, що вже вдалося зробити.

Ухвалені системні закони

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації розробив закони, спрямовані на боротьбу з причинами виникнення онкологічних захворювань. У законі «Про систему громадського здоров’я» визначені основні напрями державної політики щодо захисту населення від неінфекційних хвороб, до яких належить і рак. Антитютюновий закон значно обмежує доступність до тютюнових виробів, зокрема для молоді. Закон «Про лікарські засоби», який дозволить забезпечити у перспективі наших громадян якісними ліками, відповідно до європейських стандартів. Закон про договори керованого доступу дозволяє закуповувати інноваційні ліки за значно зниженою ціною. Найближчим часом парламент розгляне у другому читанні закон про легалізацію медичного канабісу. У разі ухвалення документа у медиків з’явиться можливість призначити ліки на основі медичного канабісу для полегшення болю хворих на рак.

Збільшено фінансування

Наразі ПМГ покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією. Оплата профілактики та лікування за пакетами НСЗУ за останні роки значно підвищена до ринкового рівня. Загалом на наступний рік передбачене збільшення фінансування медицини на 16 млрд грн у порівнянні з 2023 роком. Також в держбюджеті на 2024 рік передбачені кошти на інструментальну діагностику новоутворень (майже 712 млн грн) та на діагностику та спеціальне лікування онкозахворювань у дорослих і дітей (6,6 млрд грн).

Закуплено медпрепаратів на понад 2,4 млрд грн

За цей рік національна агенція «Медичні закупівлі України» придбала ліків для онкохворих на понад 2,4 млрд. Це 40% від загальної суми, які цього року заклали до бюджету на закупівлю медичних препаратів та медичних виробів. Половина закуплених онкологічних ліків вже поставлена до лікарень. Відповідно держава зможе забезпечити безоплатне лікування хворих на рак.

Придбано сучасне обладнання

В деяких регіонах України хворих на рак продовжують лікувати на застарілому обладнанні, використання якого заборонено у більшості країн світу. Терапія на «кобальтовій гарматі» опромінює все тіло пацієнта, і в деяких випадках більше шкодить, ніж лікує. Променева терапія на лінійному прискорювачі спрямована лише на уражену раком частину тіла. Цього року національна агенція «Медичні закупівлі України» закупила 15 лінійних прискорювачів. Закупівля мала найбільшу в історії агенції очікувану вартість в 1 млрд грн. Завдяки зусиллям всієї команди заощадити вдалося 482 млн грн або 47% доведеного бюджету. Тобто вартість 15 лінійних прискорювачів склала 541 млн грн. На сучасному обладнанні лікування пацієнтів значно ефективніше. Наразі розглядається можливість у наступному році закупити для онкоцентрів ПЕТ-КТ та будівництво циклотронів для збагачення радіофарм препаратів.

Реорганізовано державний інститут

З початку цього року Національний інститут раку перетворився на державне некомерційне підприємство та почав працювати за Програмою медичних гарантій. На цей рік інститут підписав договір на 16 пакетів медичних послуг з НСЗУ на суму 441 млн грн. Серед досягнень – вперше в інституті розпочали радіонуклідну діагностику нейроендокринних пухлин, раніше пацієнти були змушені за цією послугою їхати до Варшави чи Стамбулу, підвищено зарплату науковцям, технічним працівникам, лікарям, середньому й молодшому персоналу, введено в експлуатацію 20 одиниць дороговартісного обладнання. Національний інститут раку – це провідна установа у країні з лікування онкологічних хвороб. Перехід НІР в ПМГ – це гарний приклад для інших інститутів державної власності, зокрема Національної академії медичних наук.

Все перераховане – це, без перебільшення, вагомі досягнення, які збільшують вірогідність раннього виявлення хвороби, покращують доступ людей з онкологією до необхідного лікування.

На наступний рік ми плануємо разом із міжнародними партнерами розробити та запровадити KPI для сімейних лікарів. Саме медик первинки має періодично направляти пацієнтів з груп ризику на обстеження, до лікаря-спеціаліста. Тому, вважаю, потрібно вводити критерії якості роботи сімейних лікарів, один із яких буде – профілактика захворювань, зокрема й онкологічних.