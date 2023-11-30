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У трьох областях України можуть ввести карантин через COVID-19

Епідпоріг перевищено у Чернівецькій, Тернопільській та Житомирській областях.

У трьох областях України можуть ввести карантин через COVID-19
Фото: Макс Требухов

В Україні зростає захворюваність на COVID-19 та грип. Вже у трьох регіонах кількість хворих перевищила епідемічний поріг. Йдеться про Чернівецьку, Тернопільську та Житомирську області, де, ймовірно, можуть ввести обмежувальні протиепідемічні заходи.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

"Там уже показники вищі, аніж стандартні до цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи", — сказав головний санітарний лікар.

Кузін зазначив, в Україні зараз циркулюють 14 штамів COVID-19. За тиждень в середньому госпіталізують орієнтовно 4200 пацієнтів. Захворюваність за попередній тиждень зросла на 20%, зокрема серед дітей.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні завершилася дія карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією COVID-19. 9 травня головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що ситуація з захворюваністю на COVID-19 в Україні стабілізувалася на рівні 6,5 тис. підтверджених випадків на тиждень.

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