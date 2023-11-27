Під управління Нафтогазу перейшли ще три облгази

Йдеться про АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз».

Під управління Групи Нафтогаз перейшли ще три облгази.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться про АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз». У результаті загальна кількість газорозподільних компаній, інтегрованих до Групи, збільшилась до 22.

Фото: Група Нафтогаз

У результаті Нафтогаз отримав додатково ще майже мільйон клієнтів.

Компанія наголосила, що особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів з Рівненської, Запорізької та Чернівецької областей залишаються незмінними.

Нагадаємо, цього місяця під управління Нафтогазу перейшло АТ "Закарпатгаз".

Раніше під контроль держави віддали "Чернігівгаз", а перед цим - "Волиньгаз".