Під управління Нафтогазу перейшли ще три облгази

Під управління Групи Нафтогаз перейшли ще три облгази.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Йдеться про АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз». У результаті загальна кількість газорозподільних компаній, інтегрованих до Групи, збільшилась до 22.
У результаті Нафтогаз отримав додатково ще майже мільйон клієнтів.
Компанія наголосила, що особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів з Рівненської, Запорізької та Чернівецької областей залишаються незмінними.
Нагадаємо, цього місяця під управління Нафтогазу перейшло АТ "Закарпатгаз".
Раніше під контроль держави віддали "Чернігівгаз", а перед цим - "Волиньгаз".