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Під управління Нафтогазу перейшли ще три облгази

Йдеться про АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз». 

Під управління Нафтогазу перейшли ще три облгази
Фото: interfax.com.ua

Під управління Групи Нафтогаз перейшли ще три облгази.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Йдеться про АТ «Рівнегаз», АТ «Запоріжгаз» та АТ «Чернівцігаз». У результаті загальна кількість газорозподільних компаній, інтегрованих до Групи, збільшилась до 22.

Фото: Група Нафтогаз

У результаті Нафтогаз отримав додатково ще майже мільйон клієнтів.

Компанія наголосила, що особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів з Рівненської, Запорізької та Чернівецької областей залишаються незмінними.

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Нагадаємо, цього місяця під управління Нафтогазу перейшло АТ "Закарпатгаз".

Раніше під контроль держави віддали "Чернігівгаз", а перед цим - "Волиньгаз".

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