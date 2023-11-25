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Україні для власних потреб достатньо чверті цьогорічного врожаю зернових, решту спрямують на експорт, – Шмигаль

Цьогорічний прогноз урожаю в Україні – понад 79 млн тонн.

Україні для власних потреб достатньо чверті цьогорічного врожаю зернових, решту спрямують на експорт, – Шмигаль
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україні для власних потреб достатньо чверті цьогорічного врожаю зернових.

Про це він сказав у день вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років у Києві на другому міжнародному саміті “Grain from Ukraine”.

“На захоплених українських територіях рф викрала мільйони тонн зернових на суму близько 1 млрд доларів. Вона прагне максимально загострити глобальну продовольчу кризу. Але український аграрний експорт був і буде стабілізуючим фактором на світовому ринку продовольства. Цьогорічний прогноз урожаю в Україні — понад 79 млн тонн. Для внутрішніх потреб достатньо 25%, решту спрямовуємо туди, де є загроза голоду”, - сказав Шмигаль.

Він зазачив, що до програми Grain from Ukraine приєдналися 30 країн і міжнародних організацій, які залучили 180 млн доларів. 170 тис. тонн продовольства спрямували до Ефіопії, Сомалі та Кенії. Ще 25 тис. тонн відправлять до Нігерії. 

Прем’єр зазначив, що Росія має бути суворо покарана за агресію, масові вбивства та розкрадання українського зерна.

 

Нагадаємо, сьогоні у Києві відбувся відбувся Міжнародний саміт Grain from Ukraine. Його учасники обговорили протидію російській агресії, санкції проти РФ, захист "зернового коридору", посилення української ППО для цих потреб, а також протидію продажу краденого українського зерна, яке Росія вивозить із тимчасового окупованих територій нашої держави.

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