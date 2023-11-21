Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Ворог зблизька. Частина 1. «Со свадьбы на войну»
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
США нададуть Україні нову систему HIMARS
США нададуть Україні нову систему HIMARS
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Тростянці відкрили нову модульну поліклініку замість зруйнованої російськими окупантами

Відкрити поліклініку вдалося завдяки допомозі іноземних партнерів.

У Тростянці відкрили нову модульну поліклініку замість зруйнованої російськими окупантами
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

У Тростянці Сумської області замість зруйнованої росіянами поліклініки відкрили модульну.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“За підтримки німецького агентства GIZ громада отримала найсучасніше поліклінічне відділення із новим оснащенням та унікальним і високоточним обладнанням”, - йдеться у повідомленні.

У новій поліклініці можна буде отримати послуги терапевта, офтальмолога, отоларинголога, кардіолога, ендокринолога, гінеколога, невропатолога, психіатра, нарколога, хірурга, травматолога, стоматолога та онколога. 

Підписуйтесь на наш Google News

Крім того, у закладі проводиться функціональна діагностика та лабораторні обстеження. 

Будівля має автономне теплопостачання та електроживлення, у ній встановлені кондиціонери, рекуператори та іонізатори повітря. 

У планах на майбутнє - відкриття сучасного реабілітаційного Центру.

Як раніше повідомлялось, для евакуйованих українців створили пункти тимчасового перебування в одному з прикордонних поселень Сумщини й у місті Суми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies