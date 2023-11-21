У Тростянці відкрили нову модульну поліклініку замість зруйнованої російськими окупантами

У Тростянці Сумської області замість зруйнованої росіянами поліклініки відкрили модульну.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“За підтримки німецького агентства GIZ громада отримала найсучасніше поліклінічне відділення із новим оснащенням та унікальним і високоточним обладнанням”, - йдеться у повідомленні.

У новій поліклініці можна буде отримати послуги терапевта, офтальмолога, отоларинголога, кардіолога, ендокринолога, гінеколога, невропатолога, психіатра, нарколога, хірурга, травматолога, стоматолога та онколога.

Крім того, у закладі проводиться функціональна діагностика та лабораторні обстеження.

Будівля має автономне теплопостачання та електроживлення, у ній встановлені кондиціонери, рекуператори та іонізатори повітря.

У планах на майбутнє - відкриття сучасного реабілітаційного Центру.

Як раніше повідомлялось, для евакуйованих українців створили пункти тимчасового перебування в одному з прикордонних поселень Сумщини й у місті Суми.