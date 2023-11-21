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Сили ППО на Одещині збили ворожий розвідувальний дрон Mohajer-6

Ворожий дрон знищили над Чорним морем.

Сили ППО на Одещині збили ворожий розвідувальний дрон Mohajer-6
Фото: Скріншот з відео

21 листопада військово-повітряні сили виявили над узбережжям Чороного моря в Одеській області ворожий розвідувальний дрон Mohajer-6. Українські сили ППО вдало знешкодили ворожий безпілотник. Про це повідомили у повітряному командуванні "Південь" .

"21 листопада 2023 року на Одещині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" над морем знищено розвідувально-ударний БПЛА "Mohajer-6", – йдеться у повідомленні.

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, у вівторок російські окупанти вдарили по прпортовій інфраструктурі Одещини ракетами типу Х-31П. Руйнувань зазнала адмінбудівля та інфраструктура.

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