Російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Російські окупанти знову завдали ударів по Дніпропетровській області. Впродовж дня Нікополь та Марганецьку громаду атакували з артилерії та трьома дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня ворог двічі накривав район артилерією. Скинув боєприпас з БпЛА і вгатив трьома дронами-камікадзе. Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда," —зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, протягом понеділка 20 листопада росіяни спрямували на Нікополь Дніпропетровської області два дрони-камікадзе та двічі атакували місто з важкої артилерії. Загинула жінка.