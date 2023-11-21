Російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Російські окупанти знову завдали ударів по Дніпропетровській області. Впродовж дня Нікополь та Марганецьку громаду атакували з артилерії та трьома дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

" Протягом дня ворог двічі накривав район артилерією. Скинув боєприпас з БпЛА і вгатив трьома дронами-камікадзе. Під ударом були Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда," —зазначив Сергій Лисак.