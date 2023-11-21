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НАБУ і САП повідомили підозри бізнесмену і керівниці держпідприємства, які пропонували хабар Кубракову

Це вже третє на сьогодні гучне викриття.

НАБУ і САП повідомили підозри бізнесмену і керівниці держпідприємства, які пропонували хабар Кубракову
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили підозри двом особам, які пропонували хабар віцепрем'єр-міністру з відновлення України Олександрові Кубракову.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Власник приватного товариства пропонував керівнику Мінгромад нерухомість у зведених новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн.

За це Кубраков мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а також сприяти отриманню дозвільних документів та необхідних погоджень. Щоб приховати злочин, нерухомість мали оформити на довірену особу топпосадовця.

На момент викриття злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу 15 квартир у Києві.

Також підозру отримала керівниця державного підприємства. За інформацією САП, ДП входить до сфери управління Міністерства розвитку громад. Між цим підприємством і приватним товариством-забудовником було укладено ряд договорів з метою будівництва на земельній ділянці, яка належить державі, житлових будинків.

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Нагадаємо, це вже третє на сьогодні гучне викриття. Спершу викрили народного депутата Андрія Одарченка на спробі підкупу біткойнами голови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

Опісля НАБУ і САП викрили чинного народного депутата Сергія Лабазюка, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції хабара. У серпні 2023 депутат звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду.

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