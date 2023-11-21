Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині, двоє людей поранені

Херсонська ОВА повідомила, що сьогодні після обіду росіяни вкрили вогнем Антонівку.

Поранення отримали 62-річний чоловік та 61-річна жінка.

Їх доставили до медзакладу з вибуховими травмами.

Лікарі проводять обстеження і надають допомогу потерпілим.

Нагадаємо, сьогодні Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що кількість підтверджених випадків загибелі цивільних осіб в Україні перевищує 10 тисяч. Понад 560 – діти. В ООН зазначають, що реальна цифра загиблих цивільних може бути значно вищою.