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Нардепа викрили на спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення

Парламентар просив надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. 

Нардепа викрили на спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення
Фото: НАБУ

Чинного народного депутата, який є власником великого будівельного і аграрного бізнесу, викрили на пропозиції хабара. Він намагався підкупити посадовців у сфері відновлення. За даними LB.ua, йдеться про Сергія Лабазюка ("За майбутнє"). 

За даними слідства, у серпні 2023 депутат звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду, заявили в НАБУ.

"Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії", – йдеться у повідомленні.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України нардеп через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі $150 000. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були у китайській шкатулці.

Сергій Лабазюк уперше обрався до Верховної Ради в 2012 як самовисуванець, потім перебирався в 2014 і 2019. У 2014 році – за округом у Хмельницькій області як безпартійний самовисуванець. До поточного скликання потрапив за тим же округом 188, і теж як самовисуванець, але в 2020 увійшов до "За майбутнє". 

Голосував за скандальну містобудівну реформу. 

Нагадаємо, що за сьогодні це вже друга підозра для народного депутата. Першим був Одарченко зі "Слуги народу", який за біткоїни просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

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