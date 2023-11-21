Рада підтримала за основу законопроєкт про посилення незалежності САП

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За віддали голоси 286 парламентарів, повідомили народні депутати Ірина Геращенко і Ярослав Железняк у Telegram.
Очікується, що законопроєкт посилить статус керівника САП та його самостійність у прийнятті рішень, що дозволить мінімізувати вплив, зокрема Генерального прокурора, на рішення голови САП. Автором законопроєкту є голова уряду.
Проєкт Закону України розроблено з метою удосконалення правових засад діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – САП), зокрема в частині посилення її самостійності та організаційної незалежності та спрямований, зокрема, на:
- вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів
- зміцнення спроможності САП регулювати власну організаційну структуру та діяльність
- уточнення повноважень керівника САП
- створення окремої процедури дисциплінарних проваджень щодо прокурорів САП шляхом створення Спеціалізованої дисциплінарної комісії прокурорів САП
- визначення механізму підзвітності керівництва САП, яке ґрунтується на оцінці ефективності діяльності САП та проведенні періодичного зовнішнього аудиту її діяльності за участю зовнішніх експертів з міжнародним досвідом, – йдеться у пояснювальній записці.
Документ входить до числа законопроєктів, рекомендованих Єврокомісією для посилення боротьби з корупцією найвищого рівня. Нагадаємо, що посли Group of 7 повідомили голові українського парламенту Руслану Стефанчуку, що тільки один із наявних законопроєктів про посилення незалежності САП відповідає вимогам – це №10060, який сьогодні і підтримали в першому читанні. Однак посли сказали, що і цей документ треба допрацювати.
Вони вважають, що законопроєкт Дениса Шмигаля удосконалює процедури відбору керівника САП та ключових посадових осіб органу, а також посилює спроможність прокуратури регулювати свою організаційну діяльність шляхом виділення в окрему юридичну особу. Серед "плюсів" – збільшення штату та посадових окладів, призначення незалежного комітету з відбору з міжнародних представників, запобігання витоку інформації шляхом повного підпорядкування непрокурорського персоналу голові САП.
На думку послів, законопроєкт треба покращити в частині надання САП процесуальної автономії, права САП самостійно визначати відповідні слідчі та процесуальні дії щодо спеціальних суб’єктів – депутатів, суддів, мерів; надати САП повноваження самостійно розглядати запити про екстрадицію та взаємну правову допомогу та створити в прокуратурі відділ внутрішнього контролю.
Також необхідно запровадити правові гарантії, які забезпечують дотримання та запобігають втручанню у виключні розслідувальні повноваження НАБУ/САП іншими правоохоронними органами, надати заступнику голови САП усі повноваження заступника Генерального прокурора/керівника САП у разі його відсутності, запровадити розумний термін для призначення Генпрокурором нового керівника САП після оголошення незалежною комісією результатів відбору, скасувати у Кримінальному процесуальному кодексі обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, щоб запобігти передчасному закриттю справ.