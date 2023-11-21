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У Києві президенти України та Молдови вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності

Глави держав встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

У Києві президенти України та Молдови вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 21 листопада, Володимир та Олена Зеленські разом із президенткою Молдови Маєю Санду вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності. 

Про це повідомляє Офіс президента. 

“У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності. У заході також узяла участь Президентка Республіки Молдова Мая Санду”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ОПУ

Зазначається, що Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський привітав громадян із Днем Гідності та Свободи: "10 років тому українці провели свій перший контрнаступ".

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