13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
ГоловнаПолітика

Президент Зеленський зустрівся з Міністром оборони США Ллойдом Остіном

Також у рамаках візиту прибув верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі.

Президент Зеленський зустрівся з Міністром оборони США Ллойдом Остіном
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, який прибув із візитом до нашої країни. До складу американської делегації увійшов також командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

Володимир Зеленський відзначив важливість візиту американської делегації напередодні чергового засідання у форматі «Рамштайн», результати якого мають посилити позиції України на полі бою. У цьому зв’язку він докладно поінформував про актуальну ситуацію на фронті, стратегічні цілі та першочергові потреби Сил оборони України. Було наголошено на нагальності продовження безперервного постачання союзниками всього необхідного озброєння та снарядів.

Також, глава держави висловив подяку Президенту Сполучених Штатів, його адміністрації, обом палатам Конгресу та всьому американському народу за незмінну потужну підтримку України, насамперед військову, яка є дуже важливою в умовах повномасштабної агресії Росії. Було відзначено лідерську роль США у формуванні міжнародної коаліції з оборонної допомоги нашій країні.

«Ми надзвичайно вдячні Президенту Джозефу Байдену. Це дуже важливо для нас, що США разом із нами. Ми розраховуємо на вашу підтримку й пишаємося, що ви з нами», – наголосив він.

Президент окремо наголосив на необхідності посилення спроможностей України напередодні зимового періоду.

Під час зустрічі також було обговорено питання свободи мореплавства в Чорному морі та забезпечення функціонування альтернативного «зернового коридору».

«Дуже важливо, що нам вдалося досягти прогресу у встановленні контролю над Чорним морем, а також забезпечити роботу альтернативного гуманітарного маршруту. Це дає Україні змогу залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Ллойд Остін прибув столиці України з неофіційним візитом. Зранку він повідомив у мережі Х, що має намір зустрітися з українськими лідерами. Після зустрічі Ллойд Остін пообіцяв підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies