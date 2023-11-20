Головне за ніч та ранок понеділка, 20 листопада: бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, візити Ллойда Остіна та Крістофера Каволі

Упродовж доби окупанти атакували дев'ять областей України.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Обстрілів зазнали Чернігівська, Харківська, Луганська, Миколаївська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Сумська і Донецька.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 46 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетного та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили 16 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби Збройні сили знищили ще 640 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 320 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці росіяни обстріляли автостоянку транспортного підприємства в Херсоні. Щонайменше двоє людей загинули, ще одна людина поранена.

Пошкоджено авто і будинок, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram. Жертвами є водії.

"Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні. Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина – поранена. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок", – сказав він.

Сьогодні, 20 листопада, до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Він повідомив, що прибув до Києва, аби зустрітися з українськими лідерами.

"Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому", – написав Остін у Х.

Нагадаємо, візит американського міністра відбувається на тлі дебатів між деякими республіканцями і демократами про виділення Україні оборонної допомоги.

Разом з очільником Пентагону прибув командувач Об‘єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал армії США Крістофер Каволі.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада знову вітати в Києві міністра оборони США Остіна разом з командувачем EUCOM генералом Каволі, щоб засвідчити нашу непохитну підтримку України в її боротьбі за свободу", – написала Брінк в соцмережі Х.

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