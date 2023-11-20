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Шестеро людей поранені унаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

Серед них – дитина. 

Протягом минулої доби росіяни здійснили 51 обстріл Херсонської області, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, С-60, РПГ, БпЛА та авіації. Шестеро мирних були поранені, в тому числі дитина. 

По Херсону ворог випустив 30 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", – сказав він.

Нагадаємо, що Сили оборони України в результаті спланованих успішних дій зайняли деякі плацдарми на лівому березі річки Дніпро. Завданням є відтіснити росіян, аби убезпечити мирних від постійних обстрілів. 

Після того, як торік захисники звільнили правий берег, ворог фактично щодня бив по цивільних з території лівого берега. Тепер, після успіхів захисників на лівому березі, окупанти стали обстрілювати і його. 

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