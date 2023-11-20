На Запорізькому напрямку РФ безуспішно штурмувала, на Лиманському продовжує наступальні дії

На Мар'їнському росіяни прагнуть захопити Мар'їнку та Новомихайлівку.

Сили оборони продовжують ведення наступальних дій південніше Бахмута. Окупанти на Бахмутському напрямку здійснили за тиждень понад 80 невдалих спроб відновити втрачене положення в районах східніше Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Васюківки, Богданівки Донецької області. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"На Куп'янському напрямку минулого тижня ворог продовжував наступальні дії в районах населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області", – сказав він.

Захисники відбили на цьому напряму понад 40 атак за тиждень.

На Лиманському напрямку росіяни продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Надія, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Новоєгорівка Луганської області і Торське Донецької області. Захисники відбили на цьому напрямку понад 10 атак.

На Авдіївському напрямку ворог продовжує наступальні дії в районах Авдіївки, де протягом тижня відбулося понад 130 атак на позиції наших військ у районах східніше Новокалинового, Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького, Водяного та Первомайського.

"На Мар'їнському напрямку ворог не полишає спроб захопити Мар'їнку, Новомихайлівку Донецької області", – сказав речник.

Захисники відбили цього тижня понад 140 атак росіян на Мар'їнському напрямку.

На Шахтарському напрямку окупанти протягом тижня безуспішно провели 15 атак південніше Водяного, Пречистівки, Золотої Ниви і Старомайорського.

На Запорізькому росіяни минулого тижня майже 20 разів намагалися відновити втрачене становище в районі Роботиного. Успіху не мали. Також окупанти проводили безуспішні штурмові дії в районах Новодарівки, західніше Вербового.

На Херсонському ворог зосередив основні зусилля на обороні, витісненні захисників із зайнятих плацдармів на лівому березі. Удосконалюють мінні загородження і шляхи забезпечення, продовжують завдавати авіаударів та здійснювати артилерійські обстріли по населених пунктах і позиціях захисників у Херсонській і Миколаївській областях.

Загалом протягом тижня відбулося понад 460 бойових зіткнень. Росіяни завдали 38 ракетних і понад 300 авіаударів, здійснили 340 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 17 листопада вперше з'явилася офіційна інформація про успіхи оборонців на лівому березі Дніпра. Захисники, зокрема морська піхота, провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Одна з головних цілей – відтіснити росіян якомога далі від правого берега, щоб захистити цивільних від постійних обстрілів ворога.

Ворог б'є не лише по вільній території правого берега Херсонської області, а й по території лівого.