У понеділок синоптики прогнозують сніг подекуди з дощем

Пориви вітру вночі у південній та східній частинах місцями сягатимуть 15-20 м/с.

20 листопада в Україні очікують сніг подекуди з дощем.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Хмарно з проясненнями. У західних, східних, більшості центральних та південних областей йтиме сніг, подекуди з дощем, на дорогах місцями ожеледиця, а на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північний, у західних областях - південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південній та східній частинах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Нагадаємо, на ці вихідні синоптики прогнозували погіршення погоди. Зокрема, на 19 листопада Гідрометцентр повідомляв про мокрий сніг.