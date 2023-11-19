Генпрокурор обговорив з британським депутатом створення механізму для повернення з РФ українських дітей

Зустріч відбулася на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

Генпрокурор України Андрій Костін провів зустріч із членом Британського парламенту Алісією Кернс. Він подякував за її зусилля з протидії масовій незаконній депортації Росією українських дітей.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

Зазначається, що сторони говорили про потенційні шляхи створення міжнародного механізму для припинення депортацій, повернення дітей додому і притягнення винних до відповідальності. Також обговорили питання сприяння звільненню українських цивільних, незаконно утримуваних агресором.

"Ми маємо діяти рішуче – заради кожної дитини та дорослого, розлучених зі своїми близькими та позбавлених права жити на рідній землі", – сказав Костін.

Нагадаємо, за інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей може сягати від 16 до 300 тисяч. Євродепутати враховують, що вивозити українських дітей росіяни розпочали ще 2014 року – з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей.