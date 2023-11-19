На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
Західну Україну засипає снігом (фото)
Західну Україну засипає снігом (фото)
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
ГоловнаСуспільствоВійна

Генпрокурор обговорив з британським депутатом створення механізму для повернення з РФ українських дітей

Зустріч відбулася на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі.

Генпрокурор обговорив з британським депутатом створення механізму для повернення з РФ українських дітей
Фото: Офіс генпрокурора

Генпрокурор України Андрій Костін провів зустріч із членом Британського парламенту Алісією Кернс. Він подякував за її зусилля з протидії масовій незаконній депортації Росією українських дітей.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генпрокурора.

Зазначається, що сторони говорили про потенційні шляхи створення міжнародного механізму для припинення депортацій, повернення дітей додому і притягнення винних до відповідальності. Також обговорили питання сприяння звільненню українських цивільних, незаконно утримуваних агресором.

"Ми маємо діяти рішуче – заради кожної дитини та дорослого, розлучених зі своїми близькими та позбавлених права жити на рідній землі", – сказав Костін.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, за інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей може сягати від 16 до 300 тисяч. Євродепутати враховують, що вивозити українських дітей росіяни розпочали ще 2014 року – з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies