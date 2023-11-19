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Росіяни знову обстрілюють Херсон

Інформація уточнюється.

Росіяни знову обстрілюють Херсон
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

У цей момент російські окупанти знову обстрілюють Херсон.

"Російська армія знову криє масованим вогнем Херсон. Залишайтеся в укриттях", – повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Нагадаємо, 19 листопада близько 11:15 російські війська вдарили по Херсону з реактивної артилерії. Під час однієї з атак снаряд атакував багатоповерхівку. Поранена 3-річна дитина та 4 дорослих.

Пізніше в обласній Херсонській прокуратурі розповіли, що крім дитини через обстріл поранення дістали чоловік та жінка.

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