Росіяни знову обстрілюють Херсон

У цей момент російські окупанти знову обстрілюють Херсон.

"Російська армія знову криє масованим вогнем Херсон. Залишайтеся в укриттях", – повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 19 листопада близько 11:15 російські війська вдарили по Херсону з реактивної артилерії. Під час однієї з атак снаряд атакував багатоповерхівку. Поранена 3-річна дитина та 4 дорослих.

Пізніше в обласній Херсонській прокуратурі розповіли, що крім дитини через обстріл поранення дістали чоловік та жінка.