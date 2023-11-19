Держслужба транспорту знешкодила за тиждень 2 835 вибухонебезпечних предметів, – Генштаб

З початку повномасштабної війни вдалося розмінувати територію площею 2 113,03 гектарів.

За тиждень з 13 по 19 листопада саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 2 835 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє у Telegram Генштаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, за тиждень була розмінована територія площею 2 113,03 гектарів. Загалом з початку повномасштабної війни підрозділами Держспецтрансслужби було виявлено, вилучено та знешкоджено 87 176 вибухонебезпечних предметів.

Була розмінована (перевірена) територія площею 39 829,24 гектарів. Акваторії – 21,60 гектарів; автомобільних доріг – 716,05 км; залізничних колій – 2 242,61 км: ліній електромереж – 328,32 км, газопроводів – 35 км.

Нагадаємо, станом на жовтень 2023 року 559 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості від мін і вибухонебезпечних предметів. 261 особа загинула. Серед постраждалих 68 дітей, з них 14 – загинули.