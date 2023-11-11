Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися

Час змінити літні шини на зимові.

Вже наступного тижня синоптики обіцяють у Києві перший сніг та різке зниження температури повітря нижче нуля.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Патрульні звертають особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період та нагадуємо, що саме час "перевзути" своє авто − змінити літні шини на зимові.

“Важливо: завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях. Також у цей період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях”, − йдеться у повідомленні.

На думку експертів, водії мають підготувати свій транспорт до несприятливих погодних умов, якщо середньодобова температура повітря становить від +5°С до +7°С .