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Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися

Час змінити літні шини на зимові.

Наступного тижня Києву прогнозують перший сніг, водіїв просять підготуватися
Фото: nta.ua

Вже наступного тижня синоптики обіцяють у Києві перший сніг та різке зниження температури повітря нижче нуля.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Патрульні звертають особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період та нагадуємо, що саме час "перевзути" своє авто − змінити літні шини на зимові.

“Важливо: завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях. Також у цей період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях”, − йдеться у повідомленні. 

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На думку експертів, водії мають підготувати свій транспорт до несприятливих погодних умов, якщо середньодобова температура повітря становить від +5°С до +7°С .

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