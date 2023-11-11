Єрмак обговорив з радником Байдена наступ українських військ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це йдеться на сайті президента.

Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на найгарячіших ділянках фронту, зокрема про оборонні операції та наступальні дії українських військ. Він наголосив на необхідності своєчасного постачання озброєння та боєприпасів для успішного захисту українських земель від російських загарбників.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході й важливість уникнення ескалації та жертв серед мирних людей. Крім того, було продовжено діалог щодо реалізації Формули миру.

Особливу увагу Єрмак і Салліван приділили результатам третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації пунктів Формули, яка відбулася на Мальті.

“Керівник Офісу Глави держави переказав подяку Президенту США Джозефу Байдену, усій його команді, обом палатам Конгресу США й американському народові за рішучу підтримку України та українців у боротьбі за свободу, незалежність і демократичні цінноcті у Європі”, − зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, Єрмак вважає, що Україна вже пройшла більшу частину воєнного протистояння з Росією, хоч і зауважив, що достеменно ніхто не може сказати, коли закінчиться ця війна.