Посол України при ООН: "Я не вірю, що нас покинуть"

Посол України при ООН Сергій Кислиця не вірить у припинення підтримки з боку міжнародних партнерів після виборів президента США наступного року. У інтерв'ю BBC він сказав, що ніяка допомога світу не врятувала в Україну, якби її народ і керівництво не зробили те, що зробили в перші години повномасштабної війни.

Дипломат висловив вдячність кожному нашому союзнику і партнеру – Сполученим Штатам, Великій Британії, Польщі, Литві, Естонії – загалом це близько 50 країн. Однак нагадав, що виділені кошти не є гарантією.

"Згадайте, скільки грошей і Сполучені Штати, і інші країни витрачали на деякі інші країни, намагаючись врятувати їх від того, що згодом сталося, на жаль. Той самий Афганістан. Скільки трильйонів доларів було витрачено в Афганістані. І де була афганська армія, коли Талібан пішов у наступ?" – сказав він.

Кислиця вважає, що у поєднанні з допомогою, яку надають Сполучені Штати і багато інших країн, це є дуже потужною силою і запорукою того, що щонайменше РФ не виграє війну, яку вона розв’язала.

"Я не вірю в те, що нас покинуть. Але ми маємо бути тверезими і з точки зору того, що ніщо в світі не вічне. Увага, яка була прикута до України у 2022 року, звичайно, зовсім іншою була, ніж у 2023-му, і, зокрема, в контексті тих подій, які відбуваються у світі або в окремих країнах", – сказав він.

Війна на Близькому Сході відволікла увагу від України, але, за словами дипломата, його розмови з головними партнерами, як допомогти Україні і що ми будемо робити далі, тривають щоденно.

"І різниця між 2022 роком і 2023, і ще більше буде у 2024 році, полягає у тому, що в 2022 році було достатньо емоцій і емоційного підходу до отримання підтримки. Зараз ми з кожним днем дедалі більше знаходимося в умовах, коли потрібно переходити – ми перейшли власне – на інший рівень, на рівень системної, структурованої, кропіткої роботи", – сказав він.

Сергій Кислиця є послом України при ООН з лютого 2020.