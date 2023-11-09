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Голова МЗС Німеччини знову їде на Близький Схід

Бербок відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Ізраїль.

Голова МЗС Німеччини знову їде на Близький Схід
Фото: ЕРА/UPG

Завтра, 10 листопада, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вирушає з черговою поїздкою на Близький Схід.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що Анналена Бербок відвідає Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію та Ізраїль.

У пресслужбі уряду Німеччини повідомили, що канцлер ФРН Олаф Шольц обговорив із президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ас-Сісі ситуацію на Близькому Сході.

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Шольц наголосив, що Німеччина твердо налаштована на захист цивільного населення. Також ФРН виступає за гуманітарні перерви, що дозволить забезпечити постачання гуманітарної допомоги у сектор Гази.

Шольц та Сіссі Обидва погодилися, що важливо не допустити регіонального поширення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Також вони вважають, що довгостроковий мир  може забезпечити лише політичне вирішення конфлікту.

Як раніше повідомлялось, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Гази.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу перебувають у центрі міста Газа, як повідомлялось раніше і лідер ХАМАС оточений у своєму бункері. А винищувач армії оборони Ізраїлю вбив Мохсена Абу Зіну - голову відділу озброєнь та промисловості ХАМАСу. Терориста ліквідували у його департаменті.

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