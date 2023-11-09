Головне за ніч та ранок четверга, 9 листопада: 30 відбитих штурмів під Бахмутом, понад тисячу ліквідованих окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 листопада - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували близько 1 080 окупантів, 15 танків, 26 безпілотників та крилату ракету ворога.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі Сили оборони збили керовану авіаційну ракету Х-59 над Дніпровським районом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова ДРО Микола Лукашук. "Дякую оборонцям неба з ПвК "Схід", – написав він.

Також окупанти обстріляли Марганецьку громаду з артилерії. Минулося без постраждалих.

Міністерство оборони України витратило 2 млрд гривень на контракти із закупівлі боєприпасів, які не були виконані, а кошти не повернуті. Це контракт на постачання мінометних мін із "Львівським арсеналом", контракт на 30 000 танкових пострілів із хорватською WDG promet та 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів зі словацькою Sevotech, йдеться у розслідуванні hromadske.

Із "Львівським арсеналом" контракт на закупівлю 100 000 мін уклали в жовтні 2022. Від міністерства його підписав тодішній т.в.о. директора Департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв, а за підприємство – директор, ексдепутат Юрій Збітнєв.

"Вартість контракту – 1 млрд 380 млн гривень, або ж 37,5 млн доларів. Держава заплатила наперед майже 100% суми. Перші міни мали прийти за місяць, але цього не сталося ні через пів року, ні через рік", – йдеться у розслідуванні.

"Львівський арсенал" виявився зареєстрованим у Києві, у звичайному житловому будинку. Журналісти знайшли за цією адресою порожній офіс. Натомість компанія використовує адміністративні приміщення за іншою адресою, але там відповідати на запитання відмовилися.

Більше подробиць - в новині.

У відповідь на обстріли з Лівану винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по терористичній інфраструктурі військово-політичного ліванського шиїтського руху “Хезболла”, йдеться у повідомленні ізраїльських військових.

Армія оборони вдарила по військових структурах та постах, на яких діяли терористи, а також по низці технологічних засобів, які використовувалися для терору проти Ізраїлю.

Окрім того, нещодавно ЦАХАЛ вразив терористичний осередок у Лівані, який діяв поблизу району Біраніт на півночі Ізраїлю.

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