Чехія продовжить навчання українських військових до кінця 2024 року

Сенат Чехії продовжив дію мандату на здійснення підготовки українських військових до кінця 2024 року.

Про це повідомила у соцмержі Х міністерка оборони Яна Чернохова.

"Щойно переважною більшістю голосів сенату було схвалено чергове доручення для роботи наших військових у закордонних операціях і, зокрема, для продовження навчання українських військових на нашій території у 2024 році", – йдеться у дописі.

Міністерка оборони додала, що Збройні сили Чехії вже підготували 2 700 українських військовослужбовців, а до кінця року підготують ще більше.

"Навчання солдатів – це один з основних способів, яким ми допомагаємо, окрім матеріальних пожертвувань. Це значна підтримка, яку цінує не лише охоплена війною Україна, а й наші союзники. Я дякую всім сенаторам, які висловили свою згоду з мандатом", – наголосила Чернохова.

Нагадаємо, 2 листопада начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржека прибув до Києва і провів переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вони обговорили поточний розвиток безпекової ситуації та інші можливості чеської підтримки, навчання та обміну досвідом.