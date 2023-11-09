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Чехія продовжить навчання українських військових до кінця 2024 року

Збройні сили Чехії вже підготували 2 700 українських військовослужбовців.

Чехія продовжить навчання українських військових до кінця 2024 року
Фото: Яна Чернохова

Сенат Чехії продовжив дію мандату на здійснення підготовки українських військових до кінця 2024 року.

Про це повідомила у соцмержі Х міністерка оборони Яна Чернохова.

"Щойно переважною більшістю голосів сенату було схвалено чергове доручення для роботи наших військових у закордонних операціях і, зокрема, для продовження навчання українських військових на нашій території у 2024 році", – йдеться у дописі.

Міністерка оборони додала, що Збройні сили Чехії вже підготували 2 700 українських військовослужбовців, а до кінця року підготують ще більше.

"Навчання солдатів – це один з основних способів, яким ми допомагаємо, окрім матеріальних пожертвувань. Це значна підтримка, яку цінує не лише охоплена війною Україна, а й наші союзники. Я дякую всім сенаторам, які висловили свою згоду з мандатом", – наголосила Чернохова.

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Нагадаємо, 2 листопада начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржека прибув до Києва і провів переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вони обговорили поточний розвиток безпекової ситуації та інші можливості чеської підтримки, навчання та обміну досвідом.

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