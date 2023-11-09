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Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 14 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури.

Окупанти обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області
Ілюстративне фото
Фото: Юрій Малашко

Протягом минулої доби, 8 листопада, російські військові завдали 131 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Минулося без постраждалих.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, росіяни обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку, Темирівку й Роботине, а також здійснили 21 атаку безпілотниками по Новоданилівці, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Лугівському, Новопавлівці та Малим Щербакам.

По території Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Чарівного, Полтавки, Левадного, Малинівки, Лугівського, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 107 артударів.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, ввечері 7 листопада окупанти нанесли два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Миколаївської ОТГ Запорізькій області. Інформація про постраждалих не надходила.

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