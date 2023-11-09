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Росія намагається повернути раніше продану в інші країни зброю, - WSJ

Зокрема, РФ рік вела переговори з офіційними особами з Пакистану, Білорусі та Бразилії.

Росія намагається повернути раніше продану в інші країни зброю, - WSJ
Фото: Десантно-штурмові війська у Telegram

Росія намагається повернути частину зброї, яку вона раніше експортувала до третіх країн.

Про це повідомляє “Українська правда” з посиланням на The Wall Street Journal.

Як стверджують три джерела, у квітні 2022 року делегація російських чиновників відвідала Каїр. Вони попросили президента Єгипту Сісі повернути понад 100 двигунів з російських вертольотів, оскільки вони були потрібні Москві для війни проти України.

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Президент Єгипту погодився, і, ймовірно, наступного місяця почнуться поставки в РФ близько 150 двигунів.

Росія рік вела переговори з офіційними особами з Пакистану, Білорусі та Бразилії, щоб придбати двигуни для російських ударних і транспортних вертольотів, які її війська втратили на початку війни.

Про це виданню розповіли два джерела, серед них один колишній офіцер російської розвідки. Зараз Росія таємно намагається викупити те, що продала своїм "клієнтам" раніше.

Крім того, зброю, призначену для Індії та Вірменії, Росія відправляє на лінію фронту в Україну.

Нагадаємо, США мають розвідувальні дані про те, що група "Вагнера" може надати систему протиповітряної оборони "Хезболлі".

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