Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Внаслідок обстрілів у області було зафіксовано 149 вибухів.

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Сьогодні, 8 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів Сумської області, внаслідок чого було зафіксовано 149 вибухів.

Зокрема, Краснопільську, Путивльську, Есманську, Хотінську, Зноб-Новгородську та Миропільську громади російська армія обстріляла з мінометів.

Білопільську громаду окупанти обстріляли зі ствольної артилерії.

По Шалигинській громаді били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ.

А по Середино-Будській громаді вдарили FPV дроном, з АГС, мінометів та РСЗВ.

Нагадаємо, росіяни обстріляли прикордонні села Новгород-Сіверщини у Чернігівській області. Внаслідок обстрілів постраждали будинки місцевих мешканців та споруди сільгосппідприємства.