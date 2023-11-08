На Сумщині поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового чоловіка

Чоловік переховувався у столиці, де його і знайшли.

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового мешканця Глухова Сумської області. Він переховувався у Києві після ймовірно скоєного ним ще 12 липня злочину.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Сумській області.

“Військовослужбовці зупинили автомобіль Opel Vivaro, під керуванням 44-річного чоловіка, для перевірки документів. Спілкуючись з водієм, працівники ТЦК запропонували йому отримати повістку”, - йдеться у повідомленні.

У відповідь на це місцевий житель відреагував агресивно. Він почав лаятись та ударив військовослужбовця головою в обличчя.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України “Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок”.

Нагадаємо, в Одесі затримали жінку, яка зі стільцем напала на працівників військкомату. Нападниця стверджувала, що її батька утримують проти волі у приміщенні ТЦК.