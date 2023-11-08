Обстановка на сході та півдні України залишається складною, — Генштаб

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. За добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Також, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши керовану ракету Х-31. Ракетний удар було завдано по цивільному судну.

Ситуація на фронті залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали близько 20 населених пунктів, серед них — Медведівка, Сеньківка Чернігівської області; Тур’я, Павлівка, Іскрисківщина Сумської області; Козача Лопань, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти РФ вели безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку військо РФ вело безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдало авіаційного удару поблизу Спірного Донецької області. Від російських артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 22 атаки росіян у районах Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Військо РФ завдало авіаційного удару поблизу Андріївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Миколаївка, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку військо РФ за підтримки авіації вело безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 11 атак. Росіяни завдали авіаційних ударів поблизу населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів росіян зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку росіяни за підтримки авіації здійснили 15 безуспішних атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Завдало авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів РФ опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку військові РФ за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії неподалік Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело. Завдало авіаційних ударів в районах Веселого та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Роботине, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку російських артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Новоберислав Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

Відомо, що росіяни оточили Авдіївку із трьох боків і постійно обстрілюють та збирають сили для нових наступів.