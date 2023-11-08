На фронті загинув працівник "Центру організації дорожнього руху" Києва Олександр Таранжин.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства КМДА.
Інформація про загибель бійця з'явилася нині, 8 листопада. Таранжину навесні виповнилося 35 років.
До того, як піти на фронт військовий працював електромонтажником-налагоджувальником. Таранжин пішов захищати Україну 31 березня 2022 року.
Центр організації дорожнього руху висловив співчуття близьким полеглого і подякував батькам за виховання воїна та патріота України.
Нагадаємо, напередодні у Києві попрощалися з військовим та журналістом, засновником і редактором рівненського видання "Горинь.інфо" Тарасом Давидюком, який загинув у бою проти російських окупантів у Запорізькій області.