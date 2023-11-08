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На війні загинув співробітник Центру організації дорожнього руху Києва Олександр Таранжин

Він став на захист України у березні 2022-го.

На війні загинув співробітник Центру організації дорожнього руху Києва Олександр Таранжин
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На фронті загинув працівник "Центру організації дорожнього руху" Києва Олександр Таранжин. 

Олександр Таранжин
Фото: Центр організації дорожнього руху
Олександр Таранжин

Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства КМДА.

Інформація про загибель бійця з'явилася нині, 8 листопада. Таранжину навесні виповнилося 35 років.

До того, як піти на фронт військовий працював електромонтажником-налагоджувальником. Таранжин пішов захищати Україну 31 березня 2022 року.

Центр організації дорожнього руху висловив співчуття близьким полеглого і подякував батькам за виховання воїна та патріота України.

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Нагадаємо, напередодні у Києві попрощалися з військовим та журналістом, засновником і редактором рівненського видання "Горинь.інфо" Тарасом Давидюком, який загинув у бою проти російських окупантів у Запорізькій області.

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