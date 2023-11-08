За добу росіяни скидають понад сотню авіабомб, — Ігнат

За добу російські війська випускають понад 100 керованих авіабомб по населених пунктах у прифронтовій зоні. Про це повідомлив в інтерв'ю Українському радіо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник зазначає, що росіяни розробили щось на кшталт американських керованих бомб, так званих JDAM. Тобто блок управління, який керується GPS-навігацією. Виробництво КАБ у Росії зросло.

"Перші пуски КАБів були доволі невлучними, але їх ставало все більше і більше. Росіяни розробили щось на кшталт американських керованих бомб, так званих JDAM. Тобто блок управління, який керується GPS-навігацією. Такі бомби ми також застосовуємо проти окупантів. Власне росіяни створили щось подібне вже на базі авіабомби ФАБ-500", — розповідає Ігнат.

Також військовий підкреслює, що обстріли за допомогою авіабомб зростає. Ворог застосовує близько сотні КАБів на добу. А боротися з авіабомбами українським військовим немає чим.

"На сьогодні ми маємо, на жаль, негативні для нас "рекорди" – це застосування понад 100 керованих авіабомб за добу. Так, вони не летять далеко, але вони летять у прифронтову зону, на глибину 20-30 кілометрів від лінії фронту. І таким чином вони серйозно дошкуляють нашим військам, завдають ураження не лише військам, а й цивільній інфраструктурі. Застосовуючи таку велику кількість авіабомб, маса кожної 500 кілограмів, ворог фактично робить ставку на те, щоб масово змітати все на своєму шляху, як вони це завжди і роблять. Боротися з авіабомбами, як з повітряними цілями, наразі немає змоги. Боротися потрібно з носіями – з літаками, які це чинять. А для цього потрібні далекобійні системи протиповітряної оборони, які могли б на тому чи іншому напрямку протидіяти ворожій авіації", – каже речник.

Ігнат додає, що кращий спосіб боротьби із КАБ – це винищувачі західного зразка, які могли б, завдяки далекобійним авіаційним ракетам класу повітря-повітря, протидіяти і не допускати російську авіацію близько до наших кордонів.

Нагадаємо, Бельгія може надати Україні винищувачі F-16 вже до 2025 року. А перші F-16 із США можуть з'явитися в Україні на початку наступного року.