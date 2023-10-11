Бельгія надасть Україні винищувачі F-16 з 2025 року.

Про це міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила в ефірі Bel RTL radio.

Кількість літаків F-16 для України залежатиме від поповнення бельгійської армії новими F-35.

Окрім надсилання бойових літаків, Бельгія продовжить роботу з підготовки пілотів і запропонує займатися технічним обслуговуванням всього флоту коаліційних F-16. За її словами, мета – продовжувати надавати допомогу Україні.

«Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, в одній із країн Європейського Союзу. Наразі ми ще не говоримо про Україну. Ми знаходимося в процесі надання можливості Україні модернізувати свої Збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просте оголошення про відправку кількох F-16», - сказала Дедондер.

Нагадаємо, у вересня уряд Бельгії ухвалив рішення долучитися до тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Країна також долучається до тренування наших пілотів.

Також Україна отримає від Бельгії, серед іншого, модернізовані бронемашини M113, а також ракети Sea Sparrow.