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Бельгія надасть Україні винищувачі F-16 з 2025 року

Кількість літаків F-16 для України залежатиме від поповнення бельгійської армії новими F-35. 

Бельгія надасть Україні винищувачі F-16 з 2025 року
Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер
Фото: EPA/UPG

Бельгія надасть Україні винищувачі F-16 з 2025 року. 

Про це міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила в ефірі Bel RTL radio.

Кількість літаків F-16 для України залежатиме від поповнення бельгійської армії новими F-35. 

Окрім надсилання бойових літаків, Бельгія продовжить роботу з підготовки пілотів і запропонує займатися технічним обслуговуванням всього флоту коаліційних F-16. За її словами, мета – продовжувати надавати допомогу Україні.

«Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, в одній із країн Європейського Союзу. Наразі ми ще не говоримо про Україну. Ми знаходимося в процесі надання можливості Україні модернізувати свої Збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просте оголошення про відправку кількох F-16», - сказала Дедондер.

Нагадаємо, у вересня уряд Бельгії ухвалив рішення долучитися до тренування українських пілотів на винищувачах F-16. Країна також долучається до тренування наших пілотів.

Також Україна отримає від Бельгії, серед іншого, модернізовані бронемашини M113, а також ракети Sea Sparrow.

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