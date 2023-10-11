"Нафтогаз" посилив безпеку наземних об'єктів від ворожих обстрілів, - Чернишов

Водночас, голова НАК не виключає, що масовані удари здатні призвести до відключень, як вже траплялися минулої зими.

"Нафтогаз" посилив безпеку наземних об'єктів від ворожих обстрілів. Базовий захист передбачає використання таких: бетонні плити, бігбеги, габіони та інші речі. Комплексний захист - антидронову та джемінгову апаратуру.

Про це в інтерв`ю LB.ua розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Агресор масовано обстрілює, зокрема, і нашу енергетичну інфраструктуру. Безумовно, з наближенням опалювального сезону більш імовірне посилення таких атак. Це можуть бути різні об’єкти: електричні, газові, нафтові та переробні. Ми це бачимо, ми це відчуваємо. Це не питання майбутнього, це питання сьогодення. Щодо нашої підземки, ПСГ, то, напевно, це чи не найбільш захищені підприємства в Україні. Щонайменше тому, що фізично розташовані на глибині, уявіть собі, до 3 тисяч метрів. Тож підземна інфраструктура досить надійно схована", - зазначив заявив він.

За словами Чернишова, питання можуть виникати до наземної інфраструктури та розподілу газу.

"Нафтогаз активно працює над базовим захистом, так званим пасивним. Здійснює комплекс заходів для захисту об’єктів наземної інфраструктури. Безумовно, в цьому важлива ППО. Наші спроможності захисту, як ми бачимо, постійно зростають… Базовий (захист) передбачає використання захисних споруд. Як-от: бетонні плити, бігбеги, габіони, інші речі. Комплексний (захист) передбачає антидронову і джемінгову апаратуру. Плюс — взаємодія з підрозділами ЗСУ, Національною гвардією там, де це можливо. Також є інші речі, яких не можу розповідати на загал", - підкреслив він.

Водночас, голова "Нафтогазу" не виключає, що масовані удари здатні призвести до відключень, як вже траплялися неодноразово минулої зими.

"Працівники Групи «Нафтогаз» постійно працювали над усуненням наслідків обстрілів у регіонах. Уявіть собі, минулої зими Група «Нафтогаз» постачала природний газ понад 200 тисячам абонентів Донецької області. Постійно, ремонтуючи мережі. Зрозуміло, що ми готові до таких ситуацій цієї зими. При цьому важливий факт інтеграції облгазів. Цей процес майже завершено: десятки тисяч фахівців доєдналися і будуть забезпечувати стабільність і надійність розподілу газу в усіх регіонах", - запевнив він.

Чернишов наголосив на важливості інтеграції облгазів інтегруються в Групу "Нафтогаз".

"Ми вже фактично інтегрували 16. Це більшість об’єму та розподілу природного газу в Україні, тобто це найбільші облгази. До кінця року процес завершимо. Це фактично дозволить забезпечувати якісний розподіл природного газу та бачити слабкі місця. Дасть стабільність постачання вже зараз, цієї зими", - додав голова НАК.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.

А речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат наголошуав, що цієї зими сили протиповітряної оборони України активно застосовуватимуть свої зусилля для захисту енергетичного сектору, стратегічних об'єктів держави та об'єктів критичної інфраструктури.