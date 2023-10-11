СБУ затримала підозрювану у організації фейкового референдума на Херсонщині

Після звільнення правобережної Херсонщини підозрювана тривалий час переховувалась від правосуддя, але її розшукали та затримали.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у організації псевдореферендуму, який загарбники проводили у період окупації правобережної Херсонщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що 36-річна мешканка Чорнобаївки після захоплення селища підтримала окупантів та пішла з ними на співпрацю. Вона отримала за це призначення до складу створеного агресором місцевого “виборчкому” та можливість вільно пересуватись по території району.

СБУ наголошує, що жінка виконувала вказівки РФ щодо проведення фейкового плебісциту восени 2022 року. Вона обходила помешкання місцевих жителів та агітувала їх взяти участь у псевдореферендумі та “проголосувати” на користь Росії.

При цьому її супроводжували озброєні окупанти, які допомагали їй залякувати мешканців селища та отримувати підписи на підтримку РФ.

Після звільнення правобережної Херсонщини підозрювана тривалий час переховувалась від правосуддя, але її розшукали та затримали. Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з окупаційного "управління МВС РФ у Херсонській області", яке діє на тимчасово захопленій частині регіону. Зловмисник причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів.