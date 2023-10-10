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Росія обстріляла 5 громад Сумщини

Внаслідок одного з ударів росіян загинула дівчинка.

Росія обстріляла 5 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 10 жовтня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська та Свеська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

 

Всього протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл Сумської області, було зафіксовано 82 вибухи.

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Краснопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії та міномету. Внаслідок одного з артобстрілів поранення отримала дівчинка 2009 р.н., яка померла в кареті швидкої допомоги.  

По Великописарівській громаді росіяни вдарили ракетами  вертольоту, з АГС та мінометів.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з гранатомету та міномету.

Крім того, Хотінську громаду окупанти обстріляли з мінометів, а Свеську - з артилерії. 

Нагадаємо, зранку 10 жовтня росіяни завдали ракетного удару (попередньо ЗРК С-300) по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей.

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