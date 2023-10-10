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У Києві співробітники ДСНС врятували чоловіка від самогубства

Він намагався зістрибнути з "Моста закоханих".

У Києві співробітники ДСНС врятували чоловіка від самогубства
Фото: ДСНС України

Київські рятувальники не дали чоловікові зістрибнути з "Моста закоханих".

Про це йдеться в повідомленні ДСНС України у фейсбуці.

Правоохоронці повідомили про інцидент 10 жовтня о 16:45.

Дістали чоловіка за допомогою колінчастого підіймача і передали його працівникам медичної служби.

Обставини події встановлюють правоохоронні органи.

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Нагадаємо, цього місяця у Києві внаслідок падіння з балкона багатоповерхового будинку загинули двоє підлітків – брат і сестра. Поліція відкрила кримінальне провадження з поміткою "самогубство".

Раніше на залізничній станції Дубно у Рівненській області 17-річний хлопець стрибнув під поїзд.

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