Мобільні оператори України все ще не готові до блекаутів, - результати перевірки НКЕК

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), стверджує, що українські мобільні оператори все ще не готові до триденних відключень світла.

Про це йдеться у звіті на сторінці комісії.

Зазначається, що для того щоб українці залишалися на зв’язку, вже в перші дні війни було напрацьовано кілька рішень, серед яких – впровадження національного роумінгу.

Так, 7 березня 2022 року мобільними операторами було запущено послугу національного роумінгу, яка діє і сьогодні та стала дуже потрібною під час аварійних відключень електроенергії та в інших випадках. У складні місяці перепадів з енергопостачанням щодня послугою національного роумінгу користувалося близько 2,2 млн українців.

"Але це не є панацеєю для мереж кожного оператора і після перших блекаутів 2022 року стало очевидним, що готуватися треба системно і потрібно накопичувати необхідні резерви автономності мереж операторів та бути в готовності забезпечити зв’язком українців як мінімум на час тридобової відсутності електроживлення мережі", - йдеться у звіті.

За основні показники готовності мереж операторів до блекаутів було взято:

кількість електрогенераторів для забезпечення зв’язком критично необхідних об’єктів по кожній з областей;

рівень забезпечення пально-мастильними матеріалами для джерел резервного електроживлення;

кількість автономних джерел живлення та резервування їх роботи по об’єктах у кожній з областей;

готовність операторів оперативно реагувати на втрати резервів та замінювати генератори, що вийшли з ладу, на інші.

Під час позапланових заходів нагляду уповноважені НКЕК особи перевіряють реальний стан забезпечення технічних засобів, які надають безперервний зв’язок. Також здійснюються виїзди безпосередньо на об’єкти зв’язку оператора, а за необхідності проводиться радіочастотний моніторинг із використанням вимірювальних пристроїв.

Детально з результатами заходів державного нагляду, зокрема усіх вищезгаданих перевірок, можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ підготувало план дій у разі довготривалих відключень електроенергії.

Нещодавно очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що в Україні знають, як втримати систему під час масованих ракетних атак. Зокрема, значно підсилили інженерний захист всіх видів енергооб'єктів магістрального рівня в системі (підстанції і електростанції). А Міненерго підготувало графіки відключень світла у випадках значних пошкоджень від російських обстрілів.