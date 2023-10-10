Радіо Свобода: російське ГРУ під виглядом ПВК "Редут" створило тіньову армію державних найманців

Російське головне розвідувальне управління під виглядом приватної військової компанії "Редут" створило тіньову армію державних найманців. Про це йдеться у розслідуванні проєктів Радіо Свобода – "Схеми" і "Система".

Журналісти з'ясували, що "Редут" – не так звана ПВК, а збройне формування, яке контролюється ГРУ. Саме ГРУ фінансує цих найманців.

Російське ГРУ під виглядом «ЧВК Редут» створило тіньову армію державних найманців



Журналісти двох проєктів Радіо Свобода «Схеми» та «Система» провели масштабне дослідження цією псевдо-приватної військової компанії.



Ось коротко, що вдалося встановити⬇️ pic.twitter.com/MtPL6uSAD7 — Схеми (@cxemu) October 10, 2023

"Зв’язок з російською розвідкою доводять внутрішні документи «ЧВК «Редут», які отримали у своє розпорядження «Схеми» і в яких бійці самі вказують, що підпорядковуються ГРУ. Це, зокрема, рапорт щодо втрат одного з підрозділів «Редуту» – «Вовків»", – зазначили журналісти.

Ще один доказ – довідка, видана одному з військових, де зазначена військова частина, яка входить до складу іншої в/ч – 21208. Вона є частиною спецназу ГРУ Генштабу, який воює в Україні з 2015-го року.

Щонайменше четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу "Редуту" "Вовки" є колишніми або чинними співробітниками ГРУ – у російських базах даних зазначена військова розвідка або ж пов’язані із нею в/ч як місце роботи та проживання.

"За набір найманців у так звані «приватні військові компанії» і «добровольчі формування» відповідає, найімовірніше, Сергій Дроздов. У витоку бази російської податкової служби зазначено, що у 2021 році Дроздов отримував дохід у Військовій академії генерального штабу ЗС РФ", – додали журналісти.

За їхніми даними, під час повномасштабної війни частина найманців брала участь у боях в Київській області, потім – у Харківській, Донецькій та Луганській.

Також "Схеми" отримали дані з телефонів декількох бійців "Редуту", зокрема відео, на яких самі військові зафіксували свої злочини в Україні: як мародерили у Київській області та катували жителів Харківської області.

Докладно про ворожі "приватні військові компанії" читайте в матеріалі Віктора Кевлюка на LB.ua.

Нагадаємо, причетність найманців "Редутами" до катувань в Харківській області вже доведена у суді.