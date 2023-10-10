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Радіо Свобода: російське ГРУ під виглядом ПВК "Редут" створило тіньову армію державних найманців

Це – збройне формування, яке контролюється та фінансується головним розвідувальним управлінням російського генштабу. 

Радіо Свобода: російське ГРУ під виглядом ПВК "Редут" створило тіньову армію державних найманців
Засуджені за катувань людей в Харківській області бойовики
Фото: Ґрати

Російське головне розвідувальне управління під виглядом приватної військової компанії "Редут" створило тіньову армію державних найманців. Про це йдеться у розслідуванні проєктів Радіо Свобода – "Схеми" і "Система".

Журналісти з'ясували, що "Редут" – не так звана ПВК, а збройне формування, яке контролюється ГРУ. Саме ГРУ фінансує цих найманців. 

"Зв’язок з російською розвідкою доводять внутрішні документи «ЧВК «Редут», які отримали у своє розпорядження «Схеми» і в яких бійці самі вказують, що підпорядковуються ГРУ. Це, зокрема, рапорт щодо втрат одного з підрозділів «Редуту» – «Вовків»", – зазначили журналісти. 

Ще один доказ – довідка, видана одному з військових, де зазначена військова частина, яка входить до складу іншої в/ч – 21208. Вона є частиною спецназу ГРУ Генштабу, який воює в Україні з 2015-го року.

Щонайменше четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу "Редуту" "Вовки" є колишніми або чинними співробітниками ГРУ – у російських базах даних зазначена військова розвідка або ж пов’язані із нею в/ч як місце роботи та проживання.

"За набір найманців у так звані «приватні військові компанії» і «добровольчі формування» відповідає, найімовірніше, Сергій Дроздов. У витоку бази російської податкової служби зазначено, що у 2021 році Дроздов отримував дохід у Військовій академії генерального штабу ЗС РФ", – додали журналісти.

За їхніми даними, під час повномасштабної війни частина найманців брала участь у боях в Київській області, потім – у Харківській, Донецькій та Луганській.

Також "Схеми" отримали дані з телефонів декількох бійців "Редуту", зокрема відео, на яких самі військові зафіксували свої злочини в Україні: як мародерили у Київській області та катували жителів Харківської області.

Докладно про ворожі "приватні військові компанії" читайте в матеріалі Віктора Кевлюка на LB.ua.

Нагадаємо, причетність найманців "Редутами" до катувань в Харківській області вже доведена у суді. 

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