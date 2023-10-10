Радіо Свобода: російське ГРУ під виглядом ПВК "Редут" створило тіньову армію державних найманців

Російське головне розвідувальне управління під виглядом приватної військової компанії "Редут" створило тіньову армію державних найманців. Про це йдеться у розслідуванні проєктів Радіо Свобода – "Схеми" і "Система".
Журналісти з'ясували, що "Редут" – не так звана ПВК, а збройне формування, яке контролюється ГРУ. Саме ГРУ фінансує цих найманців.
Російське ГРУ під виглядом «ЧВК Редут» створило тіньову армію державних найманців— Схеми (@cxemu) October 10, 2023
Журналісти двох проєктів Радіо Свобода «Схеми» та «Система» провели масштабне дослідження цією псевдо-приватної військової компанії.
Ось коротко, що вдалося встановити⬇️ pic.twitter.com/MtPL6uSAD7
"Зв’язок з російською розвідкою доводять внутрішні документи «ЧВК «Редут», які отримали у своє розпорядження «Схеми» і в яких бійці самі вказують, що підпорядковуються ГРУ. Це, зокрема, рапорт щодо втрат одного з підрозділів «Редуту» – «Вовків»", – зазначили журналісти.
Ще один доказ – довідка, видана одному з військових, де зазначена військова частина, яка входить до складу іншої в/ч – 21208. Вона є частиною спецназу ГРУ Генштабу, який воює в Україні з 2015-го року.
Щонайменше четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу "Редуту" "Вовки" є колишніми або чинними співробітниками ГРУ – у російських базах даних зазначена військова розвідка або ж пов’язані із нею в/ч як місце роботи та проживання.
"За набір найманців у так звані «приватні військові компанії» і «добровольчі формування» відповідає, найімовірніше, Сергій Дроздов. У витоку бази російської податкової служби зазначено, що у 2021 році Дроздов отримував дохід у Військовій академії генерального штабу ЗС РФ", – додали журналісти.
За їхніми даними, під час повномасштабної війни частина найманців брала участь у боях в Київській області, потім – у Харківській, Донецькій та Луганській.
Також "Схеми" отримали дані з телефонів декількох бійців "Редуту", зокрема відео, на яких самі військові зафіксували свої злочини в Україні: як мародерили у Київській області та катували жителів Харківської області.
Докладно про ворожі "приватні військові компанії" читайте в матеріалі Віктора Кевлюка на LB.ua.
Нагадаємо, причетність найманців "Редутами" до катувань в Харківській області вже доведена у суді.