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​Поліцейських-колаборантів менше ніж пів відсотка, всім їм повідомлено про підозру, – голова Нацполіції

Стосовно 400 поліцейських проводять перевірку на їхню ймовірну причетність до співпраці з ворогом.

​Поліцейських-колаборантів менше ніж пів відсотка, всім їм повідомлено про підозру, – голова Нацполіції
Іван Вигівський
Фото: Пресслужба МВС

На окупованих територіях України в "правоохоронних органах" ворога працюють близько 400 уже колишніх працівників поліції, ще стосовно 400 поліцейських проводять перевірку на їхню ймовірну причетність до співпраці з окупантами.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Близько 400 співробітників поліції, які залишилися на окупованих територіях і після того почали працювати на ворога в правоохоронних квазіутвореннях, заочно повідомлені про підозру в державній зраді", – розповів він.

"Цифра начебто велика, але від загальної кількості поліцейських це менше ніж 0,4%", – зазначив голова Нацполіції.

Крім того, за його словами, стосовно 400 поліцейських, які залишилися на окупованих територіях, відпрацьовується їхня можлива причетність до співпраці з ворогом.

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Вигівський розповів, що внутрішня безпека Нацполіції працює постійно, перевіряються поліцейські, які працюють на прикордонних із Росією територіях.

"Усіх, кого переводили з окупованих територій, усіх, щодо кого були хоч якісь сумніви, перевірили за допомогою поліграфа", – розповів очільник Нацполіції.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру колаборанту з окупаційного "управління МВС РФ у Херсонській області", який викрадав та катував українців.

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