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СБУ повідомила про підозру колаборанту, який викрадав та катував українців на Херсонщині

Зловмисником є мешканець Донеччини Сергій Берьозін.

СБУ повідомила про підозру колаборанту, який викрадав та катував українців на Херсонщині
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з окупаційного "управління МВС РФ у Херсонській області", яке діє на тимчасово захопленій частині регіону. Зловмисник причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на лівобережжі області, але співробітники СБУ встановили його особу і задокументували злочини.

Фігурантом є колишній мешканець Донеччини Сергій Берьозін, який у 2014 році вступив до лав терористичної організації "ДНР". Тоді ватажки бойовиків призначили його до лав так званого "Ясинуватського міськвідділу МВС" в окупованому місті.

Після початку повномасштабної війни і захоплення Херсонщини фігурант отримав "підвищення" та очолив створене агресором "Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції РФ".

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На цій "посаді" зловмисник виконує вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні. Для цього він особисто віддає накази на викрадення місцевих жителів для їх подальшого ув’язнення в російських катівнях. У застінках людей піддають жорстоким тортурам і таким чином намагаються зламати в них спротив та схилити до співпраці з російськими загарбниками.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій частині на півдні України тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

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