МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Кліщіївка та Андріївка. Маленький тактичний крок і великі стратегічні перспективи
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
27 вересня у Києві попрощаються з екскерівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Оборонці знищили ще 320 окупантів, 3 танки та підводний човен ворога, – Генштаб
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
Заступником директора Інституту українознавства призначили кагебіста Вєдєнєєва. МОН прокоментував
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ встановила особу "кадирівця", який катував українських полонених

Окупант також вимагав гроші з родин полонених за припинення тортур.

СБУ встановила особу "кадирівця", який катував українських полонених

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Зловмисником є полковник Зелімхан Агмерзоєв – командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці. Після захоплення Мелітопольського району він сформував та очолив каральні загони, які проводили репресії на території громади. За наказом Агмерзоєва його підлеглі жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів. При цьому під час тортур він особисто телефонував близьким родичам потерпілих і вимагав з них гроші за припинення фізичних знущань над полоненими та викраденими людьми.

Задокументовано, що Агмерзоєв вимагав 500 тис. гривень з дружини військового ЗСУ, який потрапив у полон росіян під час боїв на південному фронті. У разі несплати грошей окупант погрожував покалічити та вбити українського полоненого. Крім цього, фігурант вимагав 20 тис. американських доларів від близьких двох викрадених мешканців району. За цю суму він "гарантував" припинити знущання та відпустити потерпілих додому.

Підписуйтесь на наш Google News

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Агмерзоєву про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця його перебування.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення України. Зловмисником є 34-річний росіянин Султан Паштов – бойовик батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies