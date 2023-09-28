СБУ встановила особу "кадирівця", який катував українських полонених

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Зловмисником є полковник Зелімхан Агмерзоєв – командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по Чеченській республіці. Після захоплення Мелітопольського району він сформував та очолив каральні загони, які проводили репресії на території громади. За наказом Агмерзоєва його підлеглі жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів. При цьому під час тортур він особисто телефонував близьким родичам потерпілих і вимагав з них гроші за припинення фізичних знущань над полоненими та викраденими людьми.

Задокументовано, що Агмерзоєв вимагав 500 тис. гривень з дружини військового ЗСУ, який потрапив у полон росіян під час боїв на південному фронті. У разі несплати грошей окупант погрожував покалічити та вбити українського полоненого. Крім цього, фігурант вимагав 20 тис. американських доларів від близьких двох викрадених мешканців району. За цю суму він "гарантував" припинити знущання та відпустити потерпілих додому.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Агмерзоєву про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця його перебування.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти цивільного населення України. Зловмисником є 34-річний росіянин Султан Паштов – бойовик батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).