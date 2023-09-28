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Росіяни 18 разів за добу обстріляли Донеччину та вбили людину

Окупанти застосували проти цивільного населення авіацію, артилерію, танки.

Росіяни 18 разів за добу обстріляли Донеччину та вбили людину

Упродовж минулої доби ворог 18 разів обстрілював Донецьку область. Унаслідок ворожої агресії загинула людина п’ятеро мирних мешканців отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, ворог вдарив по 13 населених пунктах: містах Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селащам Гостре, Курахівка, Курдюмівка, селах Званівка, Калинівка, Ласточкине, Новоукраїнка, Степанівка. Пошкоджено 50 цивільних об’єктів – 47 житлових будинків, газопровід, ЛЕП.

Керовану авіабомбу "ФАБ-250" росіяни скинули на Торецьк та накрили місто з артилерії. Внаслідок обстрілів 4 цивільні особи зазнали поранень, пошкоджено 8 приватних будинків.

Авіаудар бомбою "ФАБ-500" Росія завдала по Костянтинівці – поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали щонайменше 27 приватних будинків, лінії електропередач, газогін. Сьогодні під ранок ворог повторно атакував місто авіабомбою "ФАБ-500", пошкодив 5 приватних будинків. По селу Калинівка окупанти гатили з танків, вбили людину.

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Нагадаємо, протягом доби 26 вересня армія РФ обстріляла 6 населених пунктів Донецької області. Ворог застосував ЗРК "С-300", авіацію, БПЛА, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію.

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