Упродовж минулої доби ворог 18 разів обстрілював Донецьку область. Унаслідок ворожої агресії загинула людина п’ятеро мирних мешканців отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, ворог вдарив по 13 населених пунктах: містах Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, селащам Гостре, Курахівка, Курдюмівка, селах Званівка, Калинівка, Ласточкине, Новоукраїнка, Степанівка. Пошкоджено 50 цивільних об’єктів – 47 житлових будинків, газопровід, ЛЕП.

Керовану авіабомбу "ФАБ-250" росіяни скинули на Торецьк та накрили місто з артилерії. Внаслідок обстрілів 4 цивільні особи зазнали поранень, пошкоджено 8 приватних будинків.

Авіаудар бомбою "ФАБ-500" Росія завдала по Костянтинівці – поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали щонайменше 27 приватних будинків, лінії електропередач, газогін. Сьогодні під ранок ворог повторно атакував місто авіабомбою "ФАБ-500", пошкодив 5 приватних будинків. По селу Калинівка окупанти гатили з танків, вбили людину.

Нагадаємо, протягом доби 26 вересня армія РФ обстріляла 6 населених пунктів Донецької області. Ворог застосував ЗРК "С-300", авіацію, БПЛА, РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію.