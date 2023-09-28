Росія за час повномасштабного вторгнення втратила в боях 90 військових літаків, – МО Британії

Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що з лютого 2022 року Повітряно-космічні сили (ПКС) країни-агресорки втратили в боях близько 90 літаків.

Також зазначається, що польоти на деяких типах бойових літаків значно інтенсивніші, ніж у мирний час. Усі літаки мають прогнозований термін служби в годинах польоту. Цілком імовірно, що завдяки такому додатковому використанню у військовий час Росія скорочує термін служби багатьох своїх літаків набагато швидше, ніж планувалося.

Потреба в додатковому обслуговуванні ускладнюється дефіцитом запасних частин через зростаючий попит і міжнародні санкції.

ПКС країни-агресорки зберігають можливість збільшувати кількість вильотів над окупованою Україною. Однак, оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планували російські окупанти, зношеність літаків, ймовірно, знизить життєздатність довгострокової тактичної авіації росіян.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 September 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/U7iZt7zSKn



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JtoJY2PI01 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 28, 2023

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила, що атмосфера серед російських окупантів у Криму стає все більш гнітючою, особливо після операції Сил безпеки «Крабова пастка» у Севастополі, коли був нанесений ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.