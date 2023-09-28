На війні проти України загинуло 277 320 російських військових, – Генштаб

Упродовж минулої доби, 27 вересня, армія РФ втратила на війні проти України близько 330 осіб, з початку повномасштабного вторгнення – близько 277 320 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,

танків ‒ 4 679 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 962 (+12) од,

артилерійських систем – 6 375(+38) од,

РСЗВ – 793 (+1) од,

засоби ППО ‒ 535 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 957 (+9),

крилаті ракети ‒ 1529 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 815 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 929(+2).

Нагадаємо, Збройні сили успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка, Андріївка та Первомайське на Донеччині. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.