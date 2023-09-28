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На війні проти України загинуло 277 320 російських військових, – Генштаб

Учора на фронті відбулося 26 бойових зіткнень.

На війні проти України загинуло 277 320 російських військових, – Генштаб
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

Упродовж минулої доби, 27 вересня, армія РФ втратила на війні проти України близько 330 осіб, з початку повномасштабного вторгнення – близько 277 320 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 277 320 (+330) осіб,
  • танків ‒ 4 679 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 962 (+12) од,
  • артилерійських систем – 6 375(+38) од,
  • РСЗВ – 793 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 535 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 957 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 815 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 929(+2).

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Нагадаємо, Збройні сили успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка, Андріївка та Первомайське на Донеччині. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

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