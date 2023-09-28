Уночі сили ППО знищили понад 30 ударних безпілотників ворога

Цієї ночі Росія вчинила ще одну повітряну атаку на Україну. Сили ППО знищили понад 30 "Шахедів". Про це заявила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
За її словами, росіяни спрямували кілька груп ударних дронів з різних напрямків. Протиповітряна оборона працювала вздовж всього південного напрямку – у Миколаївській та Одеській областях. Безпілотники також були спрямовані на центральні регіони. Наразі підсумки масованої атаки підбиваються.
"Робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб'є Генштаб", – зазначила Гуменюк.
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 39 дронів-камікадзе типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи сили та засоби ППО знищили 31 ворожий “Шахед”.
Нагадаємо, вночі 25 вересня ворог атакував Одещину 19 "Шахедами" та 2 надзвуковими ракетами "Онікс". Росіяни також застосували 12 "Калібрів" із складними траєкторіями руху. Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. Сили ППО збили 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів". Внаслідок атаки є влучання у портову інфраструктуру, зруйновані зерносховища. Через влучання ракети у склад, де зберігалося зерно, загинули двоє людей.