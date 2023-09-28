Уночі сили ППО знищили понад 30 ударних безпілотників ворога

Ворог спрямував ударні дрони на Миколаївську, Одеську області та на центральні регіони України.

Цієї ночі Росія вчинила ще одну повітряну атаку на Україну. Сили ППО знищили понад 30 "Шахедів". Про це заявила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни спрямували кілька груп ударних дронів з різних напрямків. Протиповітряна оборона працювала вздовж всього південного напрямку – у Миколаївській та Одеській областях. Безпілотники також були спрямовані на центральні регіони. Наразі підсумки масованої атаки підбиваються.

"Робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб'є Генштаб", – зазначила Гуменюк.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 39 дронів-камікадзе типу “Shahed-136/131”. В результаті бойової роботи сили та засоби ППО знищили 31 ворожий “Шахед”.

Нагадаємо, вночі 25 вересня ворог атакував Одещину 19 "Шахедами" та 2 надзвуковими ракетами "Онікс". Росіяни також застосували 12 "Калібрів" із складними траєкторіями руху. Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. Сили ППО збили 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів". Внаслідок атаки є влучання у портову інфраструктуру, зруйновані зерносховища. Через влучання ракети у склад, де зберігалося зерно, загинули двоє людей.