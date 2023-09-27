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Вночі окупаційні війська атакували Херсонщину, - Прокудін

Внаслідок обстрілу один чоловік загинув.

Вночі окупаційні війська атакували Херсонщину, - Прокудін
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

В ніч на 28 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по Херсону і Херсонській області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець”, - написав Прокудін. 

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Він додав, що ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі постраждалий лікуватиметься амбулаторно. 

Голова ОВА розповів, що окупанти скинули сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району.

Наразі уточнюється інформація щодо потерпілих та руйнувань.

Як раніше повідомлялось, ввечері 27 вересня російська армія завдала ударів одразу по двох підприємствах у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів спалахнули пожежі. Рятувальники прибули на місце і почали гасити полум'я, однак через нові обстріли повертатися до гасіння пожеж довелося декілька разів.

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